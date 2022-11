In 100 per Anpana Lucca, successo per l’VIII edizione della cena vegetariana di beneficienza

In 100 per Anpana Lucca, successo per l’VIII edizione della cena vegetariana di beneficienza LUCCA – L’evento conviviale, organizzato annualmente dall’associazione per autofinanziarsi, ha visto la presenza assieme a soci, sostenitori e simpatizzanti Anpana dei sindaci di Lucca e di Porcari, Mario Pardini e Leonardo Fornaciari, e degli assessori due amministrazioni, Fabio Barsanti e Franco Fanucchi. Soddisfatto il Presidente di Anpana Lucca, Angelo Bertocchini, da pochi giorni eletto Presidente Nazionale di Anpana OdV, alla sua prima uscita ufficiale. I contributi raccolti saranno utilizzati per l’allestimento di un mezzo usato, da poco acquistato, per uso protezione civile e soccorso animali. fonte noitv