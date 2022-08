Impruneta, fanno ubriacare turista canadese per violenza sessuale di gruppo

I fatti risalgono alla fine di Luglio, gli arresti sono di questa settimana.

Due arrestati: gli esecutori materiali dello stupro di una turista canadese che viaggiava da sola nel Chianti e due, indagati, che facevano parte del gruppo, non avrebbero partecipato attivamente alla violenza, ma non avrebbero fatto nulla per impedirla. In più i 4 o solo alcuni o solo uno di loro sarebbero responsabili di aver diffuso il video su Internet.

I fatti si sono verificati all’interno di un locale di Impruneta nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorso ai danni di una turista canadese, fatta ubriacare apposta e quindi priva della volontà di resistere o difendersi dalla violenza vigliacca.

Due uomini, rispettivamente classe 1988 (34 anni) e classe 1996 (26 anni), su cui pendono gravi indizi in ordine ai reati di “violenza sessuale di gruppo” e “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, in concorso con altri due agli arresti domiciliari.

Il filmato, che ritrae la vittima mentre subiva gli atti sessuali, realizzato da uno degli arrestati, è stato poi diffuso illecitamente ad altri mediante WhatsApp.

L’arresto dei due indagati è stato eseguito in attuazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio G.I.P. presso il Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo toscano, che ha concordato con le risultanze investigative prodotte dai carabinieri.