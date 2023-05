IMPRESA CEFA, LA FINALE PARTE CON UNA VITTORIA

Impresa storica del Centro Computer Cefa Basket che espugna Cantagallo e conquista la prima vittoria nella serie finale ribaltando dunque il fattore campo. Contro Sparta 2007, dopo due nette sconfitte nel girone, i ragazzi di Michele Rocchiccioli sovvertono il pronostico e adesso, il 31 maggio, avranno a disposizione il match point per salire in Promozione tra le mura amiche del palazzetto dello sport di Castelnuovo. La vittoria è arrivata per 51 a 44 al termine di una gara molto combattuta e con il Cefa che era partito davvero malissimo: 7 a 0 il primo parziale, 11 a 1 dopo 4 minuti di gara. Un avvio disastroso, dunque, ma i fratelli Angelini hanno suonato la carica e rimesso la squadra a contatto facendo iniziare una gara punto a punto decisa poi da un break nel terzo quarto difeso alla grande nel finale. «Abbiamo avuto un ottimo atteggiamento, siamo stati con la testa nel match e abbiamo lottato per 40 minuti con la giusta determinazione sia in attacco che in difesa – spiega coach Rocchiccioli – siamo andati avanti all’intervallo, poi siamo riusciti a prendere un margine di vantaggio che nel finale abbiamo difeso con la precisione ai liberi soprattutto di Bertolini e Grandini che ci hanno portato in porto. Tutti i ragazzi meritano una menzione: Rosellini e Tosoni per la gestione della palla, tutti per lo sbattimento difensivo vista anche l’assenza di Guidugli con Lana e Angelini che hanno messo in campo tutta la loro esperienza, Ferrando con i punti decisivi per il sorpasso e i ben sei under a referto che ci rendono orgogliosi. Adesso non dobbiamo sentirci arrivati come successo scorso anno, ma la differenza è che ora abbiamo subito un match point in casa». Nella passata stagione, il Cefa vinse gara-1 in casa salvo poi perdere in gara-3. Se Guidugli recupererà per mercoledì, difficile il rientro di Tardelli fermo per un problema muscolare. «Speriamo in un palazzetto pieno e caldo, i nostri tifosi ci sono sempre stati vicini e speriamo di coronare insieme un bel percorso».

Sparta2007 – Cefa 44-51 (15-12; 11-10; 11-16; 7-13)

Ferrari, Tosoni 2, Angelini A 10, Angelini S 8, Luccarini, Lana 1, Ferrando 5, Sergiampietri, Guidi 2, Rosellini 2, Grandini 10, Bertolini 11. All. Rocchiccioli, Sergiampietri.