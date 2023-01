“Impossibile fare un’ecografia all’ospedale di Lucca”

Lucca 25/01/2023 – “Impossibile fare un’ecografia all’ospedale di Lucca e in nessun altro presidio dell’area vasta, non è possibile prenotare nemmeno in Versilia o in Garfagnana. Sembra che l’Asl Toscana Nord Ovest abbia dato il servizio in convenzione a strutture private che, però, forniscono pacchetti con un determinato numero di prestazioni, esaurite le quali le persone sono costrette a rivolgersi fuori provincia. Su quanto ci hanno segnalato diversi lucchesi chiederò chiarimenti all’Asl e all’assessore Bezzini. L’alternativa non può essere soltanto quella di rivolgersi al privato con costi considerevoli e da molti non sostenibili”. Lo dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, il capogruppo di Fdi in Consiglio comunale a Lucca Lido Fava ed il consigliere provinciale di Fdi Matteo Petrini.

“Pare che le strutture private forniscano, in convenzione, un pacchetto di prestazioni mensili, una volta esaurite è impossibile fare esami ecografici a Lucca, in attesa del nuovo pacchetto di prestazioni con tempi che, ovviamente, si allungano. In caso di necessità si è costretti a rivolgersi fuori provincia, a Siena o Prato ad esempio, con tempi di attesa di mesi -sottolineano Fantozzi, Fava e Petrini– Un grosso problema soprattutto per le persone anziane o fragili che vedono la loro salute appesa ad una convenzione. Tra l’altro al Cup di Lucca le persone sono, in qualche modo, costrette a recarvisi di persona visti i lunghissimi tempi di attesa al telefono”.