Importanti novità per il trasporto pubblico locale in Toscana

Importanti novità per il trasporto pubblico locale in Toscana

dal 1 novembre subentra Autolinee Toscane, ci sarà un’unica azienda in tutta la regione e sarà la prima esperienza in italia.

Questa mattina abbiamo presentato questo nuovo percorso insieme al presidente Eugenio Giani, all’Ad di Autolinee Toscane Jean Luc Laugaa e al nuovo presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli

Il nuovo gestore sostituirà 2100 autobus, di cui la metà nei primi 4 anni e i primi 200 bus entro un anno. Sono previsti ingenti investimenti spalmati in 11 anni di contratto che serviranno per nuovi bus, immobili, pensiline, nuove tecnologie (Avm, contapersone, software).



E’ garantita l’occupazione agli oltre 5mila dipendenti che attualmente sono in servizio presso gli attuali gestori

Un’organizzazione complessiva che dovrà portare a un salto di qualità del trasporto pubblico locale su gomma in Toscana, in particolare anche con l’intermodalità, con il treno, con le nostre piste ciclo pedonali e questo lo faremo insieme in progressione, con un percorso che parte il 1 novembre e con l’obiettivo che il tpl in Toscana non sia solo un efficiente trasporto sociale per il pendolarismo degli studenti e lavoratori, ma che diventi un sistema di modalità alternativo e competitivo rispetto al trasporto privato

STEFANO BACCELLI