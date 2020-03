IMPORTANTE: Ritiro della pensione di aprile 2020 ai tempi del Coronavirus

UFFICI POSTALI APERTI NEL COMUNE DI CAPANNORI

Cari cittadini, care cittadine,

vi informo che a causa dell’emergenza Covid-19 gli uffici postali consegneranno la pensione in maniera diversa dal solito, cominciando già da domani (giovedì 26 marzo).

Anzitutto, va detto che ai pensionati titolari di un conto BancoPosta, di un libretto di risparmio o di una Postepay Evolution, la pensione di aprile sarà accreditata direttamente e in anticipo già domani, giovedì 26 marzo.

Chi invece deve andare per forza a ritirarla all’ufficio postale, deve sapere che gli uffici postali che da domani (mercoledì 26) fino al 3 aprile sono aperti sul territorio Capannorese sono 7 (e non 20) e sono:

– la Posta a Capannori in via Cardinal Pacini;

– la Posta a Lunata, in via dei Giomi 74;

– la Posta a Camigliano, in via dello Stradone 5;

– la Posta a Gragnano, in via Pesciatina 838;

– la Posta a Marlia, in via Paolinelli;

– la Posta a Guamo, in via di Sottomonte 64;

-la Posta a Pieve di Compito, in via di Tiglio 592.

Gli uffici che ho appena elencato sono aperti dal lunedì al sabato, dalle 8:20 alle 13:35, eccetto quello di Pieve di Compito che è aperto 3 giorni a settimana (lun-merc-ven), e quindi venerdì 27, lunedì 30, mercoledì 1 aprile e venerdì 3 aprile.

Si va a ritirare la pensione all’ufficio postale aperto più vicino a casa, ma comunque si può andare a uno qualsiasi di quelli aperti se torna meglio.

E ci si va nel giorno stabilito da Poste nazionale, in base alla lettera con cui comincia il proprio cognome.

Quindi:

– Negli uffici aperti tutti i giorni (ovvero Capannori, Lunata, Camigliano, Grangano, Marlia, Guamo, ore 8:20-13:35), ecco come si procede:

– I cognomi che iniziano con A e B vanno a ritirarla giovedì 26 marzo;

– i cognomi che iniziano con C e D vanno venerdì 27 marzo;

– i cognomi che iniziano con E – F – G- H – I –J – K vanno sabato 28 marzo;

– i cognomi che iniziano con L – M – N –O vanno lunedì 30 marzo;

– i cognomi che iniziano P –Q – R vanno martedì 31 marzo;

– i cognomi che iniziano con S –T –U – V- W – X – Y – Z vanno mercoledì 1 aprile.

Nell’ufficio postale di Pieve di Compito, invece, si procede che:

– I cognomi che iniziano con A –B – C – D vanno a ritirarla venerdì 27 marzo;

– i cognomi che iniziano con E –F – G – H – I – J – K – L –M –N – O vanno lunedì 30 marzo;

– i cognomi che iniziano con P –Q – R – S –T –U – V- W – X – Y – Z vanno mercoledì 1 aprile.