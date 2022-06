Importante comunicazione da parte della ditta che sta effettuando i lavori nella Piazza di Corsagna.

La Piazza Centrale di Corsagna è stata oggi predisposta per realizzarci il nuovo asfalto, il quale sarà effettivamente realizzato tra domani e mercoledì. È molto importante, per la buona riuscita e tenuta del lavoro, che a tutto giovedì (quindi fino a venerdì mattina), le macchine non sostino sul nuovo manto, così da farlo attecchire nel miglior modo possibile.