Importante appello della Parrocchia di Seravezza per proseguire il progetto delle adozioni a distanza

Da diversi anni, la Parrocchia di Seravezza, sostiene a distanza 7 bambini ospitati, assieme alle loro madri, nel centro di accoglienza Manos Amigas, in Guatemala. Presso questo centro, opera una Coperativa formata dalla donne che lì vengono accolte, e che si occupa di realizzare oggetti di sartoria che poi vengono venduti in Italia.

Coloro che vogliono partecipare a questa iniziativa possono lasciare in parrocchia una quota mensile di € 6,00 che, insieme alle offerte che ogni anno i volontari raccolgo con “Il giro della Befana” presso le abitazioni delle famiglie di Seravezza. Quest’anno, purtroppo, a causa della pandemia, è venuta meno la possibilità di recarci presso le famiglie quindi, chi lo desidera, può lasciare un’offerta, in busta chiusa, nei cesti presenti alle S.Messe durante il mese di gennaio, scrivendo sopra “Associazione Mani Amiche”, oltre a ciò, saranno devolute a questa causa anche le offerte in denaro della S Messe dell’Epifania, 5 e 6 gennaio.

Anche i bambini del Catechismo hanno fatto la loro piccola parte, infatti, con i pochi palmizi realizzati lo scorso anno in collaborazione con i genitori, che poi furono venduti prima che si diffondesse irrimediabilmente il virus, a marzo scorso, sono riusciti ad inviare una donazione all’Ospedale Meyer, di Firenze.

Dobbiamo essere molto orgoglisi dei nostri figli, ma dobbiamo dar loro l’esempio tendendo sempre una mano verso chi ha bisogno del nostro aiuto, facciamolo nel modo che conosciamo e nella misura in cui ci sia possibile farlo, ma teniamo sempre tesa quella mano verso il prossimo.