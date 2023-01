IMPIANTI SPORTIVI: tutti e 4 finanziati i progetti della Provincia per la riqualificazione e la costruzione delle palestre grazie ai fondi Pnrr

Saranno investiti quasi 10 milioni di euro di cui 8 milioni finanziati col bando Pnrr

Le scuole interessate sono il Busdraghi di Lucca (ex novo), l’Ite Carrara di Lucca,

l’Itcg Benedetti di Porcari e l’Isi Piaggia di Viareggio

Sono stati tutti e 4 finanziati i progetti della Provincia di Lucca che ha partecipato ad uno dei bandi del Pnrr per l’ottenimento di contributi per la riqualificazione e la costruzione delle palestre di propria competenza.

Il bando in questione consentiva di presentare al massimo 4 progetti e di vedersi finanziare in toto o in parte le proposte di ricostruzione e ammodernamento degli impianti sportivi.

Si tratta della nuova palestra dell’Istituto tecnico agrario “Busdraghi” di Mutigliano (Lucca) che sarà realizzata ex novo dalla Provincia; le palestre esistenti dell’Ite Carrara di Lucca, quella dell’Itcg Benedetti di Porcari che saranno interessate da interventi di adeguamento sismico, nonché quella dell’Isi Piaggia di Viareggio dove si procederà con un intervento di sostituzione edilizia.

Il totale complessivo delle risorse che saranno investite dalla Provincia ammonta a quasi 10 milioni di euro: 9.671.000 euro per la precisione, di cui poco più di 8 milioni finanziati attraverso il bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dal Governo, nell’ambito della missione 4 “istruzione e ricerca”.

Nel grande complesso del Busdraghi sulla collina di Mutigliano sarà costruita una nuova palestra di 1000 metri quadri di superficie, moderna, polifunzionale e annessa al polo scolastico su cui la Provincia, negli ultimi anni, ha investito molte risorse per adeguare la vecchia sede della Colonia agricola, con il restauro funzionale della palazzina ‘ex Cori’ e la riqualificazione di altri spazi per la didattica, mentre a breve saranno anche costruiti nuovi laboratori didattici nell’ex fienile e rifatto il deposito di mezzi agricoli. L’importo del progetto della nuova palestra è di 2,3 milioni di euro circa interamente finanziati dal Pnrr.

Per i lavori di riqualificazione architettonica e funzionale della palestra esistente dell’istituto tecnico Benedetti di Porcari, invece, la Provincia ha ottenuto attraverso il bando poco più di 1,2 milioni di euro, mentre i restanti 420 mila euro del progetto da 1,6 milioni di euro saranno finanziati coi fondi dell’ente. Sono previsti interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico.

Interventi simili che saranno effettuati anche alla palestra dell’Istituto tecnico Carrara sulla Circonvallazione di Lucca per complessivi 2 milioni e 780mila euro di cui 1,6 di fondi Pnrr e 1 milione e 180mila euro di risorse provinciali.

Uno dei progetti finanziati riguarda la Versilia e, in particolare, l’impianto sportivo annesso all’Isi Piaggia di Viareggio. La Provincia ha ottenuto 2,9 milioni di euro, interamente finanziati dal Pnrr, per l’intervento di demolizione e ricostruzione ex novo della palestra esistente.

Soddisfatto il presidente della Provincia Luca Menesini. “Gli uffici tecnici di Palazzo Ducale hanno compiuto un ottimo lavoro – commenta – ci hanno finanziato 4 progetti su 4 presentati per oltre 8 milioni di euro di fondi Pnrr che utilizzeremo per costruire nuove palestre e riqualificarne altre. Passo dopo passo riusciremo a dotare le scuole di nostra competenza di impianti moderni, adeguati alle esigenze sportive di oggi e sicuri sotto il profilo strutturale e dell’impiantistica. Il 2023 si è aperto con l’inaugurazione della nuova palestra Ducale realizzata nell’ex Cavallerizza Ducale a Lucca e intendiamo proseguire in questa direzione anche per cercare di rendere disponibili questi impianti ai cittadini in orario extrascolastico”.

Lo stato dell’arte delle progettazioni dei lavori curate dell’Ufficio tecnico di Palazzo Ducale è nella fase iniziale, tranne che per l’Ite Carrara di Lucca che è in stato più avanzato, a livello di progettazione definitiva.