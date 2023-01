IMPIANTI SPORTIVI LUCCA: lunedì 9 gennaio si alza il sipario sulla nuova Palestra Ducale Maria Luisa

La struttura realizzata dalla Provincia con il contributo di Fondazione Crl e Regione Toscana

Sarà messa da disposizione delle scuole superiori del centro storico

e delle società sportive in orario extrascolastico

E’ fissato per le 12.00 di lunedì 9 gennaio il taglio del nastro ufficiale della nuova palestra Ducale Maria Luisa realizzata dalla Provincia di Lucca nella ex Cavallerizza, nell’omonima via del centro storico di Lucca, accanto all’Ostello e al Real Collegio.

Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici storici artistici per le province di Lucca e L’antico maneggio del 1800, dopo due anni di lavori, è adesso una moderna e funzionale palestra che, esternamente, ha conservato la struttura originaria e le caratteristiche peculiari trattandosi di un edificio vincolato. Il progetto di ristrutturazione ha avuto il nulla osta dallaSoprintendenza per i beni architettonici,paesaggistici storiciartistici per le province di Lucca e Massa Carrara, nonché il successivo via libera dal Consiglio comunale di Lucca.

Ad alzare il sipario sul nuovo impianto sportivo saranno il presidente della Provincia Luca Menesini, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale delle province di Lucca e Massa Donatella Buonriposi, nonché i rappresentanti della ditta appaltatrice “Giacchini Giuseppe srl” di Ponte all’Ania (Barga).

Nell’occasione, durante la quale è prevista la benedizione della struttura da parte dell’arcivescovo di Lucca Mons. Paolo Giulietti – sono stati invitati il sindaco di Lucca e altre autorità locali, i rappresentanti della Sovrintendenza e del Coni.

E’ prevista la partecipazione di una delegazione di studenti del Liceo artistico-musicale Passaglia, dell’Istituto di istruzione superiore Machiavelli e del Polo scolastico Fermi-Giorgi.

Durante la cerimonia inaugurale ci sarà un intermezzo musicale curato dagli alunni del Liceo Musicale Passaglia con un ensemble di flauti e coro; seguirà poi l’esibizione delle ragazze della Asd Ginnastica ritmica di Lucca.