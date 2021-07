Impianti e progetti per richiamare i grande eventi sportivi

FORTE DEI MARMI – “Dobbiamo investire fortemente come Versilia negli impianti sportivi e affidare un progetto a professionisti del settore per tornare a richiamare grandi eventi.” Questo l’appello del sindaco Bruno Murzi, presidente dell’Ambito turistico della Versilia al convegno organizzato insieme al Consorzio di promozione su spinta del Coni provinciale.

Oltre ai vertici toscani del Comitato olimpico nazionale, anche l’ex schermidore medaglia d’oro Salvatore Sanzo, l’ex martellista e oggi vice presidente del Coni Silvia Salis.

Cosa fare per portare in Versilia eventi internazionali, come il giro d’Italia, o riportare appuntamenti di richiamo persi come il Meeting di nuoto o di atletica di Viareggio, passando per il recupero di impianti sportivi centrali come lo Stadio dei Pini, la piscina di Viareggio e agli campi minori. Ma qual’è la situazione a livello toscano? L’esempio a cui tutti guardano, in termini di ricadute, è quello delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

fontenoitv