Il primo a nobitarle fu Federico I di Borbone. Successivamente lo chef salernitano Vincenzo Corrado inserì questa pietanza nel suo “Cuoco Galante” un ricettario del 1773 contenente tutti i piatti da non far mancare sulle tavole degli aristocratici. Solitamente viene preparata nelle città costiere di tutta Italia soprattutto nella parte meridionale della penisola ed in particolare nel periodo estivo la stagione migliore per procurarsi un prodotto veramente fresco.

Impepata di cozze

Ingredienti

– 1 kg di cozze

– 2 spicchi d’aglio

– 2 limoni

– prezzemolo tritato fresco

– pepe nero

(oppure peperoncino macinato piccante

da aggiungere a fine cottura)

– olio evo

Procedimento

Pulire le cozze eliminando la barbetta laterale che esce dalla valva (bisso), raschiare le incrostazioni dei gusci con una spugnetta metallica o una spazzolina sotto il getto dell’acqua corrente (eliminare quelle aperte e rotte).

Successivamente mettere sul fuoco un tegame ampio dai bordi alti con poco olio insieme agli spicchi d’aglio leggermente schiacciati e farli dorare.

Unire le cozze e farle cuocere a fuoco vivo con il coperchio fino a quando non si saranno aperte.

Durante la cottura scuotere delicatamente il tegame per far mescolare le cozze e distribuire uniformemente il calore del fornello (eliminare l’aglio e le cozze non aperte).

Nel frattempo tritare il prezzemolo e metterlo da parte.

Una volta pronte disporle su un piatto da portata con un pò del loro liquido di cottura.

Condire con un filo d’olio, aggiungere del succo di limone e abbondante prezzemolo tritato regolando di pepe nero.

Decorare con delle fette di limone e servire ben calde

