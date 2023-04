IMPARIAMO INSIEME L’ALFABETO DIGITALE’: UN CORSO ‘ITINERANTE’ PER PRENDERE FAMILIARITA’ CON LE NUOVE TECNOLOGIE

Le nuove tecnologie sono un grande aiuto nella vita quotidiana e, sempre più spesso, si può veramente fare tutto con un telefono. Ma, al tempo stesso, possono rappresentare un ostacolo non da poco per le persone più anziane, che non hanno familiarità con questi mezzi.

E’ per questo che l’Associazione nazionale pensionati della Cia Toscana Nord ha pensato e organizzato dei corsi di ‘Educazione digitale del cittadino’, appositamente pensati per chi non ha familiarità con questi mezzi.

‘Impariamo insieme l’alfabeto digitale’ è il corso organizzato in collaborazione con il Servizio Civile Digitale, proposto dal Dipartimento delle politiche giovanili e dal Servizio civile universale e si svolgerà in diverse sedi, secondo un calendario prestabilito.

Nel corso si imparerà cosa è lo Spid e a cosa serve la sua attivazione; l’accesso ai servizi Inps; l’uso dell’home banking; come utilizzare al meglio il Fascicolo sanitario elettronico e come scaricare il tagliando del trasporto pubblico locale, nonché sarà fornita una guida ai vari siti istituzionali.

«Abbiamo pensato a un corso – commenta la presidente dell’Anp Cia Toscana Nord, Giovanna Landi – che fosse molto pratico e che fornisse quegli strumenti necessari per poter utilizzare al massimo le tecnologie che abbiamo a disposizione, per semplificarci la vita e non per renderla ancora più complicata, come può accadere se non si padroneggiano a dovere. Per questo, gli argomenti trattati sono quelli che influenzano la vita di ogni giorno, in modo da comprendere come usare al meglio questi mezzi. Ritengo che un corso di questo genere sia importante per rendere le persone anziane un po’ più indipendenti e farle sentire a proprio agio anche di fronte a queste innovazioni, che, diversamente, rischiano di divenire fonte di problemi. Per questo invitiamo tutti a contattarci per prendere parte ai corsi, che si svolgeranno, secondo un calendario prestabilito, nelle varie aree del territorio, per venire incontro alle esigenze di ognuno».

E questo è il calendario degli incontri: si inizia il 13 aprile all’ufficio di Lido di Camaiore (Via Italica 84/A); si prosegue il 14 all’ufficio di Castelnuovo di Garfagnana (Via Roma, 9); il 17 all’ufficio di Carrara (Via del Cavatore, 25); il 19 è la volta di Pontremoli (Via Tellini, 20) per concludere il ciclo di incontri il 21 aprile a Lucca nell’ufficio di Via delle Tagliate. Tutti gli incontri inizieranno alle 15.

Per informazioni si può telefonare al 346/0631654, oppure rivolgersi alle sedi Cia-Inac di Lucca e Massa Carrara.