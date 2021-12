immacolata nel segno della Madonna, un concerto al Duomo ed una conferenza a Pietrasanta

immacolata nel segno della Madonna, un concerto al Duomo ed una conferenza a Pietrasanta

Saranno tutti dedicati alla Madonna le celebrazioni e gli eventi culturali in agenda domani mercoledì 8 dicembre a Pietrasanta in occasione della ricorrenza natalizia dell’Immacolata Concezione. In omaggio alla Madre di Dio un concerto e una conferenza, che si vanno ad inserire all’interno dell’ampio programma di eventi già in corso de “L’Incanto del Natale a Pietrasanta” promossi dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti.

Due interessanti alternative per chi ha già fatto tappa nei numerosi mercatini artigianali, nei laboratori e nei negozi o per chi vuole avvicinarsi al Natale vivendo e riscoprendo le radici cristiane della città. Appuntamento fissato dunque alle 16.00 nel Duomo di San Martino con il “Concerto Mariano” a cura del Coro Ars Maxima patrocinato dal Comune di Pietrasanta su iniziativa dell’assessorato alle manifestazioni ed eventi e in collaborazione con la professoressa e musicista Susanna Altemura. Saranno presenti all’apertura il Sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti e l’assessore agli eventi Francesca Bresciani.

In scaletta canti mariani dedicati alla Madonna e musiche di grandi autori come Dufay, Praetorius, Arcadelt, Viadana, Pergolesi, Mozart, Schubert e Stravinsky. L’esecuzione vocale dei brani è affidata ai solisti Annarita Dellamarca , Maria Luce Menichetti e Fernanda Piccini.

La giornata a tema prosegue con il secondo appuntamento organizzato dalla Confraternita della Misericordia di Pietrasanta alle ore 17.00 nella Chiesa di San Biagio e Sant’Antonio Abate. L’incontro culturale dal titolo “la Madonna Del Sole di Pietrasanta nella devozione popolare, nella storia e nell’arte” è curato dal Dott Luigi Santini, direttore della sezione Versilia storica dell’istituto Storico Lucchese. L’esperto guiderà i partecipanti verso la riscoperta della tradizione religiosa locale attraverso l’analisi storica e iconografica della Madonna del Sole, a cui la città è particolarmente devota e cui si affida sempre nei momenti sociali più difficili. Entrambe le iniziative sono a ingresso gratuito, con esibizione del green Pass.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts