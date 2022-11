IL VP CANNICCIA VINCE DI CUORE AL TIE-BREAK IN CASA DEL CECINA

IL VP CANNICCIA VINCE DI CUORE AL TIE-BREAK IN CASA DEL CECINA

Nella sfida di serie C la squadra versiliese per 2 volte recupera il vantaggio del Volley Cecina fino a portare a casa 2 punti importanti.

Finisce nuovamente al tie-break la partita del Versilia Pietrasanta Canniccia Volley nel campionato di Serie C, squadra che alla quarta giornata di campionato porta a casa 2 punti dalla ostica trasferta di Cecina. Dopo aver perso infatti solamente al quinto set contro il Dream le biancazzurre si riscattano nella serata di sabato con un’altra partita di quasi 2 ore e mezza questa volta conquistata con cuore e grinta

Coach Stefanini manda in campo dal primo punto Lamperi, Gorgoglione e Marku come attaccanti, Mutti e Nicolini al centro, palleggio Rolla e Guttadauro Libero; ampio spazio in corsa per Batori, Lossi, Vizzoni e Calevro. La partita delle versiliesi è tutta un saliscendi, con tratti di gran carattere mixati a veri e propri blackout. Più volte in vantaggio anche di diversi punti le biancazzurre, a causa di errori propri, si fanno rimontare fino ai parziali di 26-24 e 25-21 del primo e terzo set. Ma le versiliesi trovano la forza e la determinazione per non mollare mai.

Le biancazzure infatti sono state sempre alle redini del gioco, costringendo le padrone di casa sempre sulla difensiva senza concedere loro possibilità d’azione. Quando infatti gli errori non hanno fatto da padrone le versiliesi si sono imposte benissimo: 16/25, 13/25 e 9/15. Nel quarto set in particolare, preludio della vittoria nel dominato tie-break, dopo che coach Stefanini mette in campo un sestetto diverso per tentare strade alternative, capitan Lossi suona la carica biancazzurra recuperando uno svantaggio di 6-1, dando il la per una splendida rimonta di cuore e di grinta.

“Portiamo a casa 2 punti importantissimi per come si era messa la partita -commenta coach Stefanini- una giornata non positiva, l’alto numero di errori e questi blackout hanno permesso al Cecina, squadra che difende tutto, di piegarci 2-1; ma non di spezzarci. Siamo stati infatti bravi a recuperare lo svantaggio, mettendo in campo una reazione tenace da cui bisogna ripartire. Mi piace poter sottolineare come, chiamate nel momento del bisogno, le subentrate siano state fondamentali per mettere in campo la carica necessaria per ribaltare il risultato”