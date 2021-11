Nel Maggio 2017 nel Comune di Vagli Sotto è stato inaugurato un innovativo impianto turistico/sportivo: Il volo dell’angelo.

Si tratta di una Zipline, ovvero un cavo d’acciaio che collega due sponde permettendo ai coraggiosi di sorvolare il lago di Vagli ed il centro storico di Vagli Sotto.

Questa struttura, interamente gestita dalla Vagli Park S.r.l., ha una lunghezza pari a 1500 m, l’altezza da terra è di 350 m, mentre la velocità massima raggiunta sfiora i 130 km/h.

Una traversata adrenalinica che con apposita attrezzatura, permette diverse tipologie di volo:

Freestile, permettendo all’utente di muoversi liberamente; il Volo dell’angelo da cui prende il nome, dove si viene imbracati in modo da compiere il volo stando sdraiati per godere a pieno del panorama circostante; o seduto.

Un salto nel vuoto con emozioni forti assicurate per gli amanti del brivido, dove davvero possiamo permetterci di dire come Jovanotti: “la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare ! “

fonte nuova asbuc