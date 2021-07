IL VINCITORE DEL PREMIO STREGA EMANUELE TREVI A CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

VIVERE CASTELNUOVO 2021

Emanuele Trevi, vincitore della 75esima edizione del Premio Strega 2021 con l’opera Due vite (Neri Pozza), per la sua prima iniziativa in Toscana dopo il conferimento del prestigioso premio letterario, sarà a Castelnuovo di Garfagnana domenica 11 luglio alle ore 18.00, in dialogo con Alba Donati nell’ambito della manifestazione VIVERE CASTELNUOVO 2021, presso la ex pista di pattinaggio.

La prima volta di Neri Pozza “Un libro che non assomiglia a nessun altro”, dice Francesco Piccolo presentando l’opera di Trevi a questa edizione del più importante riconoscimento letterario italiano. Ma soprattutto un libro che porta per la prima volta alla vittoria Neri Pozza, un editore indipendente che ha fatto un grande lavoro di squadra.

Ingresso gratuito. Prenotazioni Tel 0583 641007 o Email info@castelnuovogarfagnana.org.