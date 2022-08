Il Viale Europa a Capannori torna a doppio senso di marcia

CAPANNORI – La prossima settimana cambiera’ la circolazione su una delle strade piu’ importanti della Piana anche se la carreggiata rimane tuttora interessata dai lavori per fognature e acquedotto. Una decisione che va incontro alle necessità dei commercianti, garantendo sempre la sicurezza.

Da martedì 30 agosto torna a doppio senso di circolazione, eccetto i mezzi pesanti che dovranno continuare a usare viabilità alternative, il tratto di strada di viale Europa che va dalla rotonda di Papao fino fino all’incrocio con via dei Selmi.

E’ quanto è stato deciso nel corso di una riunione fra Acque, che è l’Ente titolare dei lavori, il Comune di Capannori, la Provincia e la polizia municipale di Capannori, per andare incontro alle necessità delle attività commerciali che hanno sede lungo l’importante arteria, continuando allo stesso tempo a garantire la sicurezza del cantiere e della strada. Nel frattempo proseguono speditamente i lavori lungo viale Europa, per realizzare fognature ed acquedotto, servizi attesi dalla popolazione e dalle imprese.

L’amministrazione comunale ha inoltre attivato uno sportello telefonico a cui possono rivolgersi tutti i cittadini che vogliano avere informazioni sui lavori e la circolazione su viale Europa.

fonte noitv