Il Viaggio etnobotanico di Marco Pardini a Villa Bertelli

La natura e le ricchezze erboristiche della tradizione locale Domenica 19 giugno ore 18.00 Giardino dei lecci

Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251

Viaggio etnobotanico è un incontro con il meraviglioso mondo della natura che Marco Pardini, laureato in lettere antiche naturopata, etnobotanico, divulgatore televisivo per l’emittente Noi Tv di Lucca con la trasmissione I colori del Serchio presenterà nel Giardini dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi domenica 19 giugno alle 18.00 nell’ambito della rassegna L’altra Villa, promossa dal Comitato Villa Bertelli. Un appuntamento, non solo per gli appassionati del genere, ma che per tutti coloro che vorranno conoscere meglio il territorio toscano, attraverso le competenze botaniche e le ricchezze erboristiche della tradizione locale. Un viaggio speciale, che accompagnerà il pubblico nel magico universo della natura, alla scoperta di una realtà, ancora in grado di stupire e appassionare. Marco Pardini è anche uno scrittore, che ha pubblicato con Maria Pacini Fazzi editrice in Lucca, “Il Piantastorie” ed “Erbario Poetico”, due romanzi erboristici che trattano temi autenticamente vissuti dall’autore in terra di Lucca e dintorni. Documentarista e “Youtuber” gestisce un canale che porta il suo nome e che raccoglie centinaia di contenuti filmati in tutta la Toscana e non solo, sul tema delle erbe medicinali.

