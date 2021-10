IL VERSILIA PIETRASANTA VOLLEY SI PRESENTA: AL VIA I CAMPIONATI

Sabato prossimo inizieranno le prime partite, mentre sabato scorso si è tenuta la grande festa di presentazione

Mercoledì 13 ottobre 2021- Durante il pomeriggio di sabato scorso presso lo stadio “Buon Riposo” di Pozzi è stata presentata la prossima stagione 2021/2022 del Versilia Pietrasanta Volley e del Jump Volley, che prenderà il via fra pochi giorni con le prime partite che si giocheranno nella giornata di sabato. In un ambiente finalmente festoso e vivo dopo anni difficili tutti i gruppi, dalle più piccole del SuperMiniVolley alla Serie C, passando anche per il gruppo maschile del Jump Volley, sono stati presentati e applauditi sul piccolo palco allestito in occasione nel campo gentilmente concesso dal Seravezza Calcio. Tra una squadra ed un gruppo ad intervenire sono stati i nostri presidenti Vanessa Greco e Danilo Del Raso, che hanno presentato e ringraziato anche tutti i dirigenti e i nostri allenatori, persone senza le quali tutto questo non sarebbe possibile.

Presenti alla manifestazione anche diverse autorità che hanno voluto ribadire la loro vicinanza al nostro progetto ed alla nostra idea di sport. Il sindaco Lorenzo Alessandrini, i consiglieri Vanessa Bertonelli, Tessa Nardini, Stefano Pellegrini, Giacomo Tarchi sono gentilmente venuti in rappresentanza della neoeletta amministrazione di Seravezza, mentre per il comune di Pietrasanta erano presenti Andrea Cosci, assessore allo Sport, e Sandra Da Prato, consigliere comunale con delega allo Sport, Associazionismo e Scuola.

“Questa è stata una giornata molto importante per le nostre società, poiché dopo 2 anni difficili in cui non siamo riusciti ad organizzare una manifestazione di presentazione oggi ce l’abbiamo fatta -afferma la presidente Vanessa Greco- ci siamo ritrovati, riscoperti e riabbracciati insieme con le famiglie, le bimbe e tutto lo staff, un momento che ci mancava molto. Questo per noi è il miglior modo di cominciare una nuova stagione e questa nuova avventura 2021/2022, a cui siamo orgogliosi di partecipare consci dei buoni risultati ottenuti l’anno passato e delle possibilità che il futuro ci ha riservato. Un ringraziamento particolare va dunque a tutta la famiglia del Versilia Pietrasanta Volley e del Jump, a tutti i nostri sponsor senza i quali tutto questo non sarebbe neanche immaginabile, ed al supporto dimostratoci oggi dalle amministrazioni di Seravezza e Pietrasanta che credono nei nostri stessi valori sportivi”.

Sabato prossimo dunque per il V.P. Volley inizierà il campionato 2021/2022: la serie C, la prima divisione, i gruppi Under 18 ed Under 16 giocheranno la loro prima partita della nuova stagione dopo diverse settimane di preparazione e di allenamenti congiunti con altre realtà pallavolistiche del territorio.

L’ultimo momento di questa festa è stato poi completamente dedicato con un lungo, sentito e partecipato applauso, a Piero Greco, padre dell’attuale presidente e storico presidente lui stesso. Non poteva che essere così, essendo il sogno che ogni giorno inseguiamo il suo stesso sogno, divenuto realtà grazie a lui.