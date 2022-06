Il Versilia Pietrasanta Volley a Mougins per il “Kid’s Alison”

Questa volta è lo sport a rafforzare il legame tra Pietrasanta, Mougins e Lerici: il patto di amicizia fra le tre città, sottoscritto dai sindaci in Costa Azzurra lo scorso aprile, continua a dare i suoi frutti promuovendo le ricchezze di questi territori legati da arte, alta gastronomia e benessere.

Il Versilia Pietrasanta Volley, rappresentato da Vanessa Greco e Danilo Del Raso, rispettivamente presidenti di Pallavolo Versilia e Pallavolo Pietrasanta, dalla cui collaborazione è nato il sodalizio sportivo che milita nel campionato nazionale di serie C, è stato accolto questa mattina (giovedì 23 giugno) in Municipio dall’assessore allo sport Andrea Cosci, a poche ore dalla partenza per Mougins dove parteciperà (unico team italiano) alla 12ma edizione del torneo internazionale under 13 femminile “Kid’s Alison”, in programma in Francia da venerdì 24 a domenica 26 giugno.

“Lo sport è una leva che unisce come poche altre cose al mondo – ha sottolineato Cosci – sa parlare ai giovani, promuovere il rispetto reciproco e il divertimento sano. E’ giustamente un asse portante del patto di amicizia fra Pietrasanta, Lerici e Mougins e, come amministrazione, siamo entusiasti che le nostre ragazze siano le ambasciatrici non solo della città e della Versilia, ma anche dell’Italia”. “Siamo orgogliosi di poter dare alle nostre ragazze l’opportunità di partecipare a un evento di così ampio respiro – queste le parole di Greco e Del Raso – speriamo che queste giornate di condivisione sportiva restino per sempre nella loro memoria”.

Emma Bonuccelli, Sara Pasquini, Maria Fiore Nardini, Siria Tosi, Nicole Sbragia ed Emma Giuntoni si confronteranno con squadre provenienti da tutta Europa in un programma serratissimo, con oltre 170 incontri in due giorni.