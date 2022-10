IL VERSILIA PIETRASANTA E JUMP VOLLEY SI PRESENTA: GRANDE FESTA ALL’OMBRA DEL MEDICEO

Oltre 200 persone si sono radunate sabato scorso per assistere alla presentazione dei gruppi squadra nel giardino del Palazzo Mediceo si Seravezza. A fine della festa annunciato il torneo memorial pallavolisti “Piero Greco”.

Mercoledì 5 Ottobre 2022, Seravezza- È stata una grande festa la presentazione organizzata dal Versilia Pietrasanta e Jump Volley sabato pomeriggio nel parco del Palazzo Mediceo di Seravezza, un modo per salutare la stagione pallavolistica 2022/2023 che partirà questa settimana. Le oltre 200 persone giunte sotto l’ombra del mediceo hanno così potuto salutare tutti i gruppi squadra, le atlete e gli atleti ed i dirigenti che parteciperanno ai prossimi campionati, presentati da Vanessa Greco, presidente del Versilia Volley, e Danilo Del Raso, presidente della Pallavolo Pietrasanta. Presenti anche la presidente del Jump Volley Paola Mastropasqua con i suoi giovani atleti, rappresentanti versiliesi della pallavolo maschile. A portare il saluto del Comune di Seravezza presenti il sindaco Lorenzo Alessandrini assieme ad assessori e consiglieri, mentre per il Comune di Pietrasanta l’assessore allo sport del Andrea Cosci e Sandra Da Prato, consigliere con delega allo sport. Uno per uno i gruppi hanno sfilato davanti alla maestosa facciata del Mediceo per ricevere foto di rito, applausi e l’in bocca a lupo da parte di tutti; sullo sfondo le montagne a rendere la scena uno spettacolo per gli occhi.

Grande entusiasmo da parte di tutti, dai più piccoli agli adulti, nella speranza finalmente di potersi godere nuovamente stagioni sportive lontane dalle restrizioni del covid. Tanto orgoglio e determinazione invece per la prima squadra, che allenata dal nuovo tecnico Enrico Stefanini disputerà il campionato si Serie C. Per questo gruppo composto da nuove atlete di livello nazionale e giovani cresciute nel Versilia le aspettative sono per un campionato da protagonista.

“Anche quest’anno è con grande emozione che ci troviamo a presentare una folta rappresentanza dei gruppi che parteciperanno alla stagione sportiva 2022-2023 -commentato Vanessa Greco e Danilo del Raso, presidenti del Versilia e della Pietrasanta- siamo molto felici e soddisfatti perché abbiamo registrato per tutto il mese di settembre un incremento delle iscrizioni e tutta questa partecipazione ci incoraggia a fare sempre di più, sempre meglio. Non vediamo l’ora di cominciare a giocare e siamo fiduciosi che quella alle porte possa essere una stagione piena di soddisfazioni. Ringraziamo tutti i genitori per l’entusiasmo con cui accompagnano i loro figli in questa avventura sportiva e ringraziamo gli sponsor che ci consentono di lavorare con serenità.

Un ringraziamento anche alle amministrazioni di Seravezza e Pietrasanta per aver voluto presenziare esprimendo così il loro sostegno alla nostra associazione”.

Dopo i ringraziamenti è stato annunciata l’intenzione di realizzare un torneo under 14 in memoria di Piero Greco, colonna portante e fondatore della pallavolo in Versilia, padre di Vanessa Greco a cui ha lasciato il testimone e per cui fondò la società negli anni 80’, la cui scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella società.