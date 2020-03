IL VERO VIRUS DELL’UE E’ IL MES

L’Unione Europea non ha MAI previsto alcun meccanismo di protezione per le PERSONE in caso di emergenze sanitarie od occupazionali.

Eppure, in un momento come questo, pensa solo a proteggere le BANCHE con modifiche al MES,

DI CUI L’EUROGRUPPO HA CALENDARIZZATO LA DISCUSSIONE DELLE MODIFICHE.

Per l’entrata in vigore del nuovo MES serve la RATIFICA del Parlamento italiano.

Dobbiamo PRETENDERE che il nostro Parlamento VOTI NO, L’ITALIA NON HA BISOGNO DEL MES!

Il web, comunque, pullula di informazioni più e meno tecniche, non è più il caso di continuare a mettere la testa sotto la sabbia, datevi da fare anche voi!