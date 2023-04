VENERDÌ 28 APRILE 2023 ALLE ORE 20:15

W il venerdi, la grande serata dei single della toscana a prato

Prato City

Evento unico per Single!

W IL VENERDI!!!

la festa travolgente, coinvolgente, sorridente, spumeggiante…. dei single della toscana a Prato!

Vieni e prenota con i tuoi amici single!

Venerdi 28 Aprile al Ristorante Lounge Cocktail Bar Prato City Via Giuseppe Valentini a Prato

Luis Paldi & Marco Vigiani sapranno accogliervi per far si che per voi diventi una bella serata di ricche e piacevoli sorprese!

La cena: ad ogni portata faremo il “Cambio Posto”, gli uomini prendono tovaglietta posate e scaleranno di posti all’interno della loro tavolata

Dopo cena intrattenimento musicale con i dj del Prato City che ci faranno ballare e divertire fino a tarda notte



Ingresso con verifica iscrizione (quando arrivi all'ingresso comunica LISTA LUIS) e pagamento della serata Arrivo previsto entro le h 20:15 max h 20:30 (si richiede puntualità, eventuali piccoli ritardi comunicarlo)

35€ Cena servita

a breve il menu della serata

acqua, vino e caffè

– Liquori extra

*eventuali richieste sul menu comunicarlo al momento della prenotazione*



whatsapp 349 6 128 128

Tel Sms 366 536 22 33

mail luispaldi@gmail.com

MOLTO IMPORTANTE PER NOI:

Se hai prenotato e per vari motivi ti sono sopraggiungi imprevisti ti preghiamo gentilmente sempre di comunicarcelo, è una cortesia che ti chiediamo di rispettare e ti ringraziamo.