Il veggente (o “Come lavarsi le mani”): il nuovo video del centro diurno San Marco di Lucca

Lucca, 30. Si intitola “Il veggente” il nuovo cortometraggio prodotto da “La bottega digitale”, il laboratorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest – Zona Distretto Piana di Lucca, in collaborazione con l’associazione “Archimede” e realizzato presso il Centro diurno “San Marco” dell’Unità funzionale salute mentale adulti di Lucca.

Il cortometraggio, che ha tra i protagonisti gli utenti del centro, vuol sensibilizzare al corretto lavaggio delle mani, un’operazione semplice e quotidiana, che deve essere fatta però con la dovuta attenzione, seguendo tutti i passaggi indicati dalle buone pratiche sanitarie, per avere davvero mani pulite e sicure.

L’attività multimediale del laboratorio è bisettimanale e si svolge al centro diurno San Marco. “La bottega digitale” ha realizzato anche calendari a fumetti, storie inventate stampate su libri, alcune anche per bambini. Si tratta di una attività riabilitativa che consente anche di fare delle uscite, con riprese in esterno in ambienti particolari. Per il 2023 “La bottega” sta lavorando a nuovi prodotti digitali sull’Agenda 2030 delle Nazioni unite per lo sviluppo sostenibile.

Il video integrale è disponibile sul canale You tube dell’Azienda USL Toscana nord ovest al link https://www.youtube.com/ watch?v=smhqXNbNeFw

