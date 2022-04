IL V.P. VOLLEY DEMOLISCE 3-0 L’OASI E VINCE IL DERBY VERSILIESE DI SERIE C

Nell’ultima partita della prima fase del campionato regionale di Serie C il Versilia Pietrasanta Volley si impone nettamente nel derby casalingo contro l’Oasi Volley, ribaltando la sconfitta dell’andata e confermandosi 5° forza del campionato con un totale di 13 vittorie.

Da dove iniziare a raccontare la partita di sabato scorso? Dall’atmosfera; sarà stata l’aria del derby, sarà stata la pressione del risultato, la voglia di riscattare l’andata, sarà stata la voglia di dimostrare il valore assoluto di questa squadra, sarà stato come ha ben riassunto Calevro nel post-partita che “oggi era più che una partita, più che un derby”, ma questo match non è stato solo un successo, è stato il miglior atto sportivo di questa stagione per il Versilia; non la migliore pallavolo espressa ma la più genuina, la più funzionale, la più emotiva. Cerchiamo di raccogliere i fili del discorso: il Versilia Pietrasanta si laurea 5° forza del campionato e prima squadra dei playoff, costringendo invece l’Oasi a rinunciare per pochi set al secondo posto. I tre set sono durati poco più di un ‘ora con un 25-22, 25-23 e 25.-17 netto che ben racchiude il racconto della gara; il Versilia ha completamente dominato la partita, con solo alcuni momenti di rivalsa e resistenza tentanti dall’Oasi. Coach Roni schiera dall’inizio Lamperi, Saba e Calevro come schiacciatrici, Gianni e Castiglioni al Centro, Rolla al palleggio e Maggiani libero; pronte a subentrare Casu, Rustighi, Bertellotti, Benzio e la ritrovata Lossi, assenti Poli e Giannini. I primi 2 set richiamano la gara dell’andata, con le versiliesi assai determinate, spinte non solo dalla grinta agonistica, che riescono a bucare l’attenta difesa dell’Oasi, trovando diversi punti grazie al muro ed ai pallonetti saggiamente alternati a colpi più spinti. Nonostante ciò i set sono stati combattuti, con alcuni strappi da entrambe le parti che hanno portato le 2 squadre a giocarsi tutto fino anche al 23.

La differenza è stata tutta nell’ultimo set. Se all’andata questo parziale aveva preannunciato la disfatta biancazzurra in questa partita di ritorno ha segnato il punto d’arrivo massimo di tutta la stagione, nonché il punto da cui ripartire per i playout. Un 25-17 perfetto, con pochissimi errori e tanta prestazione di squadra incoronano vincitrice il Versilia Pietrasanta, un gruppo cresciuto a dismisura nell’ultimo periodo con 3 vittorie contro le prime 4, 7 vittorie su 10 nel girone di ritorno.

Adesso il VP dovrà ridimostrare tutto questo nel girone play-out, per mantenere la categoria nel modo più tranquillo possibile, e queste sono le squadre che dovrà affrontare per la salvezza: Punto sport Volley, Sales Volley Firenze, Jenco Volley, Empoli, Volley Rufino (loro i primi avversari il prossimo sabato) e Vba Hosterfood.

“Chiudiamo questa prima parte di campionato con una vittoria dal gran bel sapore -commenta coach Emanuele Roni- questa partita non aveva un peso in classifica ma essendo un derby volevamo vincere a tutti costi, visti anche i rimpianti per la gara d’andata persa al tie-break. Non era un match facile viste le assenze e tutto quello che è successo in questi giorni, e dunque averla vinta con un 3-0 in questo modo da ancora più valore sia alla vittoria sia a questo gruppo ed al campionato che ha fatto; non è stata una stagione facile. Credo che il 5° posto sia quello che meritiamo di occupare, forse avremmo potuto avere qualche punto in più ma nulla sarebbe cambiato. Ora bisogna essere bravi a resettare per calarci in una seconda fase completamente diversa, con squadre nuove e nuovi obbiettivi, lottando con le unghie e con i denti per mantenere questa Serie C”.