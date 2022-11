TRENO STORICO A VAPORE in occasione di Garfaganana Terra Unica ; la tratta interessata sarà Pistoia – Lucca – Mediavalle – Garfagnana con passaggi estremamente suggestivi sul lungo Serchio ed in modo particolare sotto il Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano , l’agenzia organizzatrice sarà Antologia Viaggi di Pistoia e per avere maggiori informazioni o prenotare il vostro biglietto contattateci

GARFAGNANA TERRA UNICA 5/ 6 E 12/13 NOVEMBRE 2022 CASTELNUOVO GARFAGNANA