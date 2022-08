Il tradizionale canto del Maggio e del Bruscello toscano

Un pomeriggio dedicato ai tradizionali canti toscani quello di domenica 21 agosto: a partire dalle ore 16.00 presso il Prato Grande di Varliano, la Compagnia Il Giunco, con il patrocinio del Comune di Sillano Giuncugnano e in collaborazione con il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, presenta Il tradizionale canto del Maggio e del Bruscello toscano.

Il maggio drammatico, forma affascinante di teatro popolare cantato in cui si recitano testi narrativi scritti in versi su temi soprattutto cavallereschi, ha avuto, nella valle del Serchio e nelle zone circostanti, un ruolo culturale assai importante. In questa occasione verrà rappresentato, cantato dalle autentiche voci dell’antica tradizione garfagnina, Romolo e Remo di Giuliano Grandini. Il bruscello, forma di teatro popolare durante il quale si mettevano in scena testi composti in ottave, era un modo per festeggiare il risveglio della bella stagione e l’approssimarsi della primavera: il gruppo Bruscellanti del Casentino proporrà il famoso bruscello Pia de’ Tolomei.