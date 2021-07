Il Tour del Premio Letterario Massarosa inizia da Villa Bertelli

Talk show con ospiti e scrittori vincitori delle edizioni passate.

Giovedì 29 luglio alle ore 18.00 Giardino dei lecci Ingresso libero. Necessaria prenotazione 0584 787251

In attesa di conoscere la cinquina finalista della XXXV edizione ed entrare nel vivo della manifestazione, il Premio Letterario Massarosa va in tour e lo fa partendo da Forte dei Marmi. Primo appuntamento giovedì 29 luglio alle 18.00 a Villa Bertelli. Un modo per lo storico premio, terzo in Italia per età solo dopo il Bagutta e il Viareggio, di uscire dagli schemi e incontrare persone e personaggi e continuare così a far parlare di sé anche oltre gli eventi istituzionali dell’edizione in corso. Ospiti di Andrea Montaresi il dott. Giuseppe Scibetta della Fondazione Pomara Scibetta – arte, bellezza e cultura, sostenitrice della manifestazione, Marcello Domini – vincitore PLM 2020, Alice Cappagli – vincitrice PLM 2019 e la giuria tecnica impegnata proprio a scegliere la cinquina finalista che proverà a portarsi a casa il PLM 2021.

Un’occasione importante per parlare del Premio, della sua storia, dei progetti futuri e dei suoi protagonisti, che in molti casi sono riusciti a imporsi a livello nazionale e internazionale con le loro opere. Alice Cappagli oltre a raccontare Niente caffè per Spinoza con cui ha vinto il PLM 2019 presenterà il suo nuovo romanzo Ricordati di Bach Einaudi editore. Ingresso libero. Necessaria prenotazione 0584 787251