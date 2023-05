Il tour dei sindaci toscani fra le bellezze della Valle del Serchio

CASTELNUOVO – I territori di Garfagnana e Media Valle del Serchio hanno ospitato la nuova tappa di Ambitour, il percorso dedicato a sindaci, assessori e personale dei 28 Ambiti turistici della regione organizzato da Anci Toscana e Toscana Promozione.

Sono stati i territori di Garfagnana e Media Valle del Serchio , ad ospitare la nuova tappa di Ambitour, il percorso dedicato a sindaci, assessori e personale dei 28 Ambiti turistici della regione organizzato da Anci Toscana e Toscana Promozione. I partecipanti al tour hanno scoperto borghi, fortezze, santuari, itinerari ricchi di storia e suggestione di cui è ricco il territorio della Valle e che sono i biglietti da visita dell’Ambito Turistico di Garfagnana e Media Valle del Serchio che ha diretto l’organizzazione della giornata : dopo i saluti al teatro Alfieri di Castelnuovo, tra le tappe principali Castiglione di Garfagnana, con il saluto del sindaco Daniele Gaspari e con visita alla fortezza medievale, ma anche a Barga, isola fiorentina e dei Medici in particolare in Mediavalle, riconosciuta tra i “Borghi più belli d’Italia“, con la visita immancabile al millenario Duomo.

A ricevere i partecipanti al tour di un giorno i sindaci dei territori toccati da questo itinerario che ha interessato anche la Fortezza di Mont Alfonso; Bagni di Lucca, e naturalmente un passaggio sul celebre “Ponte del Diavolo” di Borgo a Mozzano

Tra gli amministratori presenti ra gli amministratori presenti tra gli altri il vice sindaco di Firenze, Alessia Bettini, il sindaco di Lucca Mario Pardini, Michele Angiolini delegato al Turismo Anci Toscana e sindaco di Montepulciano. . Ha partecipato anche il consigliere regionale Mario Puppa.

A fare gli onori di casa per la Valle del Serchio, tra gli altri, il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi ed il sindaco di Barga Caterina Campani