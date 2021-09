“Il tiro della forma”del formaggio

Chi vuole identificare la Garfagnana in un gioco non può pensar altro che a “Il tiro della forma”, inutile girarci intorno la passione, l’esaltazione e il fanatismo che ha dentro di sè questo sport nemmeno il calcio. Ormai si pratica in pochi luoghi della nostra valle, ma dove ancora si gioca intorno a se vive un mondo particolare, fatto di varia umanità, di strategie, di alleanze e di… scommesse. E’ sempre stato così fin dai secoli scorsi, in certe epoche per evitare disordini sociali fu anche proibito il suo svolgimento in modo da tenere pacifiche le nostre umili comunità.

Infatti il gioco ha origini antichissime e come ogni gioco che si rispetti ha le sue regole e le sue leggi. Ma andiamo per gradi e prima di approfondire l’argomento spieghiamo bene a chi non conosce questo passatempo in cosa consiste. Le sue regole generali sono semplici a dirsi: fra due contendenti vince colui che riesce a tirare (o meglio a far rotolare) una forma di formaggio il più lontano possibile, detto così lo scopo del gioco può essere quasi puerile, al limite dell’infantile, ma alla fine di questo articolo il mio ignaro lettore cambierà idea.

Il luogo in cui si svolge oggi (e sempre si è svolto) è all’aria Il campo di gioco: il tiro (Gallicano anni 80)

Adolfo Da Prato)aperta, di solito è situato all’ombra dei nostri secolari castagni o nelle piane del fiume, nei tempi remoti il gioco si svolgeva però per le vie dei paesi. Ma per quale motivo in Garfagnana è nato e si è sviluppato questo anomalo e bizzarro divertimento? L’illustrissimo professor Alcide Rossi nel suo libro “Folklore garfagnino” del 1967 individua tre cause, la prima fa riferimento alle caratteristiche economiche della Garfagnana e quindi alla forte attività pastorizia e alla conseguente abbondanza di formaggio pecorino, la seconda la si può ricercare nelle scarse e disagiate vie di comunicazione per raggiungere i borghi vicini, perciò per rompere la monotonia paesana i pastori locali s’inventarono questo svago per grandi e piccoli, la terza causa stava nel poco costo e nella grande produzione di il raro libro di Rossi di