Il testamento della figlia di Elvis Presley spacca la famiglia

Il testamento della figlia di Elvis Presley spacca la famiglia

I testamenti sono un momento di verità nella vita degli uomini. La figlia Riley del mitico Elvis The Pelvis, in lotta con il clan, avrebbe addirittura impedito alla nonna di entrare a Graceland.

È infatti in corso, come avviene in tutti i patrimoni cospicui (sono di queste settimane la riapertura a suon di carte bollate e avvocati e trasmissioni che vi si creano sopra, sull’eredità lasciata dalla Lollobrigida) una dura lite sul testamento di Lisa Marie Presley tra la madre di lei (ed ex moglie di Elvis Presley) Priscilla, e la figlia Riley Keough.

Secondo i media Usa, la 77enne sta discutendo con la nipote 33enne per il testamento da 35 milioni di dollari della sua defunta figlia, dopo che la cantante l’ha tagliata fuori lasciando Riley come unica erede.

Sempre secondo questo voci, solo la giovane e Angie Marchese – vicepresidente degli archivi e delle mostre nella tenuta di Graceland a Memphis – avrebbero le chiavi della residenza e che le serrature sono state cambiate “alle porte e agli archivi del piano di sopra” per impedire l’ingresso di Priscilla. La madre di Lisa Marie, sposata con Elvis dal 1967 al 1973, era originariamente una delle fiduciarie ma è stata rimossa con un emendamento al testamento nel 2016 con cui si designavano Riley e il fratello Benjamin Keough come eredi. Dopo il suicidio di Benjamin nel 2020 all’età di 27 anni, Riley è rimasta l’unica destinataria del patrimonio. Priscilla tuttavia sta contestando l’emendamento e secondo i media l’ex marito di Lisa Marie, Michael Lockwood, sarebbe dalla sua parte, il che potrebbe metterli in rotta di collisione con Riley in tribunale.

Graceland fu per lungo tempo la dimora di Elvis Presley, nonché la sua ultima abitazione, e sorge al numero 3734 dell’Elvis Presley Boulevard a Memphis, nel Tennessee. Dal 1978, Graceland è una struttura aperta al pubblico e ciò rende possibile visitare il giardino e la tomba di Elvis Presley, (dove molti fans non credono ci sia il corpo del cantante, che per molti sarebbe sopravvissuto nascosto in qualche parte del mondo per eclissarsi dalla troppa fama!) mentre dal 1982 si possono visitare anche i principali ambienti interni dove il celebre cantante e attore visse a lungo.

Nel 1991 Graceland è stata inserita nel National Register of Historic Places e dichiarata addirittura un Monumento Storico Nazionale nel 2006. È la seconda residenza più famosa e visitata degli Stati Uniti dopo la Casa Bianca!