Il “patrimonio” strumentale dell’ex mercato coperto costituito da celle frigo, frigoriferi, scalda vivande, bilance, pozzetti ed altre attrezzature utilizzate una volta dalle attività commerciali sarà donato dal Comune di Pietrasanta alla Consulta del Volontariato.

All’ex mercato coperto di via Oberdan è in corso lo sgombero dei locali in vista dell’inizio dei lavori per la realizzazione del Museo Mitoraj prevista per giugno 2021. All’interno dell’ex mercato coperto erano infatti presenti numerosi frigoriferi, celle frigo, congelatori, pozzetti ed altre attrezzature in buone condizioni che potranno essere riutilizzate per l’attività delle associazioni di volontariato. “Dall’inventario è emerso che molte delle attrezzature presenti all’interno del mercato, anche se non utilizzate da tempo, una volta sanificate, sarebbero state utilizzabili. – ha detto il Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – Quello che era un potenziale rifiuto è diventato una risorsa per le associazioni”.