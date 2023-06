Il terzo incontro di “Itinerari letterari a Barga” svoltosi nel giardino della Fondazione Ricci

Il terzo incontro di “Itinerari letterari a Barga” svoltosi nel giardino della Fondazione Ricci ha visto la presentazione del noir “Come muore un gigoló”, del giornalista Marco Amerigo Innocenti, a cura di Vittorio Lino Biondi. Brillante la presentazione che è ben riuscita a spiegare come il “malaffare”, di cui è intriso il romanzo, sia ben presente nella società odierna e a noi vicina, suscitando un bel dibattito tra il pubblico presente e l’autore che ha anche sottolineato come la scrittura gli può permettere di scrivere in libertà e anche di “togliersi qualche sassolino dalle scarpe”, ed esprimere la sua opinione senza paura di essere citato, consentendoli quella libertà di opinione che non sempre gli ha consentito la professione di giornalista. Gli”Incontri letterari a Barga” sono una collaborazione tra Comune di Barga, Fondazione Ricci, Istituto storico lucchese sezione di Barga, Unitre Barga, Centolumi.