IL TERRITORIO ATTRAVERSO LE MEMORIE DI FAMIGLIA: FOTO E DOCUMENTI INVIATI DAI CITTADINI SARANNO ESPOSTI IN UNA MOSTRA

FOTO DAL PASSATO’: AL VIA L’INIZIATIVA PER RACCONTARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO LE MEMORIE DI FAMIGLIA: FOTO E DOCUMENTI INVIATI DAI CITTADINI SARANNO ESPOSTI IN UNA MOSTRA

Pisani: “Un evento significativo promosso in occasione del Bicentenario del Comune che coinvolge l’intera comunità per costruire una memoria collettiva”

Raccontare il territorio attraverso le memorie di famiglia. Questo l’obiettivo dell’iniziativa ‘Foto dal Passato’ promossa dall’associazione Ancora, composta da ex studenti del liceo scientifico ‘Majorana’ di Capannori e dall’associazione culturale Ponte in collaborazione con l’amministrazione comunale, nell’ambito del calendario di eventi realizzati in occasione del Bicentenario del Comune. L’iniziativa è stata presentata stamani (venerdì) con una conferenza stampa svoltasi nella sede comunale, alla quale hanno partecipato Silvana Pisani, consigliera delegata al Bicentenario, Gregory Pardini, tesoriere dell’associazione Ancora insieme ad Arsildo Cangu e Niccolò Turrioni, ideatori del progetto.

L’iniziativa ha come obiettivo la realizzazione di una mostra composta da foto e documenti storici di famiglia, almeno antecedenti al 2000, che tutti i cittadini possono inviare al Comune per una loro selezione e poi eventuale esposizione. I documenti raccolti saranno restaurati attraverso moderne tecnologie.

La mostra sarà allestita il prossimo settembre, mese in cui ricade la ricorrenza del Bicentenario del Comune, nello spazio espositivo del Palazzo Comunale in piazza Aldo Moro.

“’Foto dal passato’ è certamente tra le iniziative più interessanti promosse in occasione della ricorrenza dei 200 anni del Comune, perché mira a costruire una memoria collettiva del nostro territorio attraverso materiali inviati direttamente dai cittadini e quindi con il coinvolgimento dell’intera comunità avviando un importante percorso partecipativo – dichiara la consigliera delegata al Bicentenario, Silvana Pisani -. La mostra sarà un racconto speciale e inedito delle persone, delle storie e dei paesaggi di Capannori narrato dagli stessi protagonisti. Un evento quindi che valorizza la memoria storica e l’identità di Capannori che rappresentano due filoni principali cui si ispirano gli eventi del Bicentenario e per questo invito a partecipare numerosi. I documenti raccolti saranno digitalizzati ed andranno a costituire un primo nucleo dell’archivio fotografico digitale che il Comune intende realizzare”.

“Il progetto “Foto dal passato” nasce da un gruppo di tre amici che frequentavano insieme il Liceo “E.Majorana” e successivamente la facoltà di ingegneria informatica – spiega Gregory Pardini dell’associazione Ancora -. Abbiamo preso spunto per l’iniziativa da un progetto simile, che era stato proposto con successo nel comune di Vedra, comune che abbiamo visitato grazie ad un progetto di Erasmus+ la scorsa estate. Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa perché ci affascina la possibilità di poter sperimentare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per restaurare le foto. Grazie a questa nuova tecnologia saremo in grado di aumentare la qualità della foto prima di andare ad effettuare ritocchi, oppure potremmo addirittura ricostruire pezzi mancanti di foto ormai compromesse. Siamo entusiasti di poter portare nuove tecnologie all’interno di progetti comunali e speriamo che lo siano anche i cittadini”.

Al progetto collabora anche l’associazione culturale Ponte che ha così modo di mettere a disposizione quanto acquisito in un’esperienza similare svolta sul territorio provinciale da più di trent’anni, riguardante soprattutto aspetti del mondo contadino, riuscendo a mettere insieme una raccolta di più di diecimila immagini, di cui circa ottomila pubblicate in 15 volumi a partire dal 1992 e ad allestire diverse mostre. L’associazione ritiene di essere in grado di dare un apporto significativo con indicazioni appropriate riguardo alla datazione dei fotogrammi, alle operazioni agricole, ai nomi degli oggetti, a quant’altro serva a schedare le singole immagini e sottolinea che nel progetto c’è un passaggio di testimone importante da una generazione di anziani poco avvezzi alle moderne tecnologie a una di giovani molto ferrati in queste, ma forse meno nella lettura e nell’interpretazione dell’immagine, con la creazione di un’ottima sinergia.

I cittadini possono inviare foto e documenti all’Ufficio Segreteria del Sindaco a partire dal 1 giugno e fino al 31 agosto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure possono scrivere a fotostorichecapannori@gmail. com o telefonare al numero 342 0700430 per comunicare se hanno del materiale da condividere e concordare le modalità di consegna.

Sarà possibile seguire gli aggiornamenti dell’iniziativa su Instagram @fotostorichecapannori.