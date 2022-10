Il Terre di Pisa Food&Wine festival decima edizione ai nastri di partenza

Apertura al pubblico alle 17 con cerimonia di inaugurazione alle 18:30 nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele

Pisa, 13 ottobre 2022 – Ci siamo, Pisa Food & Wine edizione numero 10 apre i battenti nel cuore di Pisa, confermando la centralissima Piazza Vittorio Emanuele quale sede dell’evento, forti della riuscita esperienza dell’anno scorso, quello della ripartenza dopo lo stop forzato indotto dalla nota emergenza sanitaria.

Con apertura al pubblico dalle ore 17 e “taglio del nastro” alle ore 18:30 si rinnova l’incontro con l’eccellenza agroalimentare delle “Terre di Pisa” ed il virtuoso connubio tra queste e le altre “bellezze” del territorio”.

L’inizio è già ricchissimo di appuntamenti con la Masterclass del cioccolato presso Sala Borsa merci della Camera di Commercio a cura di Angiolini cioccolato, gli itinerari guidati sull’olio presso gli stand dei produttori a cura di Ascoe e quelli dedicati al vino, ai salumi e ai formaggi presso gli stand dei produttori a cura di AIS e Fisar, Onas e Onaf.

Confermando inoltre un format collaudato e la preziosa collaborazione con l’ateneo pisano, si torna a coniugare gusto e salute con la pillola informativa “Microbi Amici” presso il desk Università di Pisa- Nutrafood a cura della Prof.ssa Monica Agnolucci e con il successivo Nutriquiz “Gioco a quiz sulla nutrizione” a cura del prof. Nicola De Bortoli e della dott.ssa Katia Nardi.

Protagonisti assoluti dell’evento restano, tuttavia, gli oltre 80 produttori agroalimentari e vitivinicoli delle Terre di Pisa che accoglieranno il pubblico con degustazioni tipicità e delizie a “Km Zero”, offrendo la possibilità di acquistare direttamente i prodotti: formaggi, salumi, pasta, tartufi, miele, cioccolato, dolci e conserve, olio, vino, birra e liquori.

Imprenditori operosi che hanno attraversato le avversità di un’imprevedibile emergenza sanitaria dai severi effetti economici e che stanno affrontando un altrettanto inedita situazione di difficoltà per l’esplosione dei costi energetici e delle materie prime.

“Sono molti gli operatori del territorio – ha commentato il Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest Valter Tamburini – che hanno un rapporto ormai fidelizzato con la Camera di Commercio avendo partecipato alle tante iniziative di promozione e di internazionalizzazione messe in campo. Alcuni di questi lo sono in particolare con il Pisa Food & Wine fin dall’inizio e per molte edizioni. Per questo motivo – ha concluso Tamburini– ci è sembrato doveroso riservare loro un momento di attenzione con la consegna di un riconoscimento ai produttori che partecipano da più anni alla manifestazione.”

La premiazione è prevista a partire dalle 19 presso il Salottino Terre di Pisa, sulla piazza.

Il Festival ha il patrocinio del Comune di Pisa, dell’Università di Pisa e della Regione Toscana e gode della Partnership con Vetrina Toscana, AIS e FISAR.

Sponsor della manifestazione: Uliveto.

Orari: Venerdì 14 Ottobre 2022: 17,00 – 22,00; Sabato 15 Ottobre 2022: 11,00 – 22,00; Domenica 16 Ottobre 2022: 11,00 – 21,00

Tutte le informazioni sono disponibili su http://www.pisafoodwinefestival.it