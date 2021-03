Il Tennistavolo Forte dei Marmi in B2!

Il Sindaco Bruno Murzi ed il Consigliere allo Sport Alberto Mattugini agli atleti del Tennistavolo Forte dei Marmi: “Bravi! La B2, frutto di grande impegno e professionalità.”

Il Sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi ed il Consigliere allo Sport Alberto Mattugini, hanno espresso grande orgoglio e soddisfazione, a nome dell’intera Amministrazione e della cittadinanza, per la promozione in serie B2 della squadra fortemarmina di Tennistavolo. Nella finale di Campionato Nazionale serie C1 girone H, che si è tenuta sabato 27 febbraio a Genova, la squadra Tennistavolo Forte dei Marmi ha battuto la squadra di casa per 5 a 3. “Lo Sport di Forte dei Marmi – concordano Bruno Murzi ed Alberto Mattugini – ci sta regalando grandi risultati. A Genova i nostri ragazzi si sono confrontati con una squadra altrettanto valida e nella vittoria noi vediamo, ancor più che un miracolo, il meritatissimo frutto dell’impegno, della professionalità e della passione dei nostri atleti, ma anche della serietà delle società sportive. Le nostre congratulazioni agli atleti del Tennistavolo Forte dei Marmi e ai dirigenti della società sportiva, Enrico Foffa e Maurizio Ciro Donnarumma.”