Il Teatro per riflettere e conoscere.

É storia… Ma…

Mi auguro di trovare sempre la forza di combattere per la vita, in favore dei diritti dell’essere umano, in virtù di un futuro di conoscenza e consapevolezza. Sono tante purtroppo le testimonianze scritte che raccontano la vita di chi ha vissuto il campo di concentramento e di sterminio. I treni, le baracche, la speranza, le illusioni, la preghiera, il “non ci riguarda” degli altri, molti, troppi, la dignità, la miseria umana.

Parole come chiavi che aprono porte.

