IL TAU D’ORO 2023 ALL’OTTICA BONINI PER I 120 ANNI DI STORICA ATTIVITÀ SU ALTOPASCIO

Grande festa nella cittadina del Tau con il concerto del corpo musicale Zei, preludio alle celebrazioni di San Jacopo Maggiore

ALTOPASCIO, 25 luglio 2023 – Grande festa ad Altopascio con il tradizionale concerto del Corpo musicale “G. Zei”, che tradizionalmente anticipa le celebrazioni per San Jacopo Maggiore, e la consegna del Tau d’oro 2023, il riconoscimento istituito dall’amministrazione D’Ambrosio per valorizzare le persone o le realtà del territorio che si sono distinte in ogni ambito. Quest’anno il premio è andato alla Foto ottica Bonini, storica attività della cittadina del Tau che ha raggiunto i 120 anni di esistenza in paese.

“Con questo riconoscimento – commenta il sindaco, Sara D’Ambrosio – vogliamo premiare e valorizzare belle storie di talento e di passione. Farlo in piazza Ospitalieri, in occasione del concerto della banda Zei, è quanto di più naturale e suggestivo, perché lì, in quella serata, sono racchiuse tutte le anime del nostro paese. Altopascio ha talenti, ha luoghi e storie meravigliose da vedere e da scoprire, ha vitalità, ha voglia di esserci, di crescere, di vivere: il Tau d’Oro, in un certo senso, rappresenta tutto questo. È il simbolo di una cittadina che giorno dopo giorno continua a sorprendere e in questo senso la storia dell’Ottica Bonini ne è un esempio”.

La Ditta “Foto ottica Bonini” festeggia quest’anno i 120 anni dall’inizio dell’attività, partita dagli inizi del secolo scorso, nel 1903, non da subito nel paese di Altopascio, ma poco lontano, nel paese di Pescia, come bottega di fotografia gestita dai nonni di Luigi Bonini, il penultimo titolare. L’arrivo ad Altopascio, nel centro storico, in via San Rocco, al numero 16, si fa attendere solo qualche anno, agli inizi degli anni ‘30 del secolo scorso, e Massimiliano Bonini diviene il fotografo di fiducia degli altopascesi per radicarsi definitivamente nel tessuto sociale ed economico del paese. Negli anni ‘50 il testimone passa a una donna della famiglia e la ditta prende il suo nome Bonini Severina nei Bonini, con un negozio, trasferitosi nella più centrale via Cavour, che estende la propria attività anche al commercio dell’ottica. Con gli anni ‘70, all’insegna di un’attività ormai riconosciuta per affidabilità e innovazione, è il tempo di “Foto Bonini di Bonini Luigi”, il nipote del fondatore, il quale, affrontando le sfide del nuovo commercio, nel 2020, passa questa lunga tradizione nell’ambito dell’ottica e della fotografia alla figlia, oggi conosciuta da tutti come “Foto Ottica Bonini di Bonini Sara”.