Il Tar ha dato ragione alla famiglia Pepi e torto al Comune: – il chiosco dei frati “Specialità da Piero“ NON PUO’ ESSERE DEMOLITO

Cari lucchesi, una buona notizia. Il Tar ha dato ragione alla famiglia Pepi e torto al Comune: lo storico chiosco dei frati “Specialità da Piero“ sugli spalti delle Mura davanti Porta Santa Maria NON PUO’ ESSERE DEMOLITO. Una grande notizia per l’attività, per le nostre tradizioni, la vittoria del buonsenso e la sconfitta dell’arroganza dell’amministrazione che voleva cancellare un pezzo di storia. Ma soprattutto il trionfo della lucchesità. Che bel finale di giornata

REMO SANTINI

a!