BAGNI DI LUCCA. Sembra disegnato e lascia senza parole il grande masso in pietra tornato alla luce dopo il calo del letto del fiume e poi la ripulitura della zona circostante. Lo spettacolo che si presenta è straordinario e, dopo la pubblicazione di alcune foto sul web da parte degli artefici della pulitura, sono piovute a raffica domande da ogni dove per sapere dove si trovi questo masso di diaspro così bello, di colore rosso striato di bianco. La grande pietra si trova vicino a Ponte a Gaio, a circa un’ora di cammino da Montefegatesi. Lì scorre il torrente Fegana. L’enorme masso, in diaspro (pietra della famiglia dei quarzi), è stato chiamato “il tappeto” da alcuni componenti della associazione Jurassic Bike e del gruppo Pegaso.

Sono i volontari che hanno pulito l’intero percorso, lungo circa 15 chilometri, che da Fornoli arriva a Ponte a Gaio. Il nuovo sentiero verrà inaugurato a breve e consentirà di raggiungere la zona del masso colorato.

Grande interesse e scalpore ha fatto la fotonotizia della bella vena di diaspro, ripulita da alcuni ambientalisti ed amanti della Natura. Che va sempre scritta con la “N” maiuscola.

Nostro piccolo suggerimento, per tutti coloro che vogliono organizzare una bella gita di quelle non “istruttive” ma che davvero ampliano l’animo, dopo aver visto questa meraviglia di Bagni di Lucca, risalire il corso della Loppora (il nome viene dal termine “Lupu” etrusco) dove si trovano facilmente pezzi anche di notevole dimensione di diaspro rosso.

Questo proviene dalla sponda nord, quella appenniniche del torrente, una volta pieno di trote, che dopo breve percorso di getta nel Serchio a Fornaci di Barga, dove esistevano le famose cave di diaspro di Barga, servite per adornarsi magnificamente le Cappelle Medicee di Firenze.