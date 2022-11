Novembre, il taglio delle canne.

E’ tempo di tagliare le canne lungo gli argini e nelle valli…..bisogna sbrigarsi perchè il taglio dovrebbe essere finito entro Santa Caterina, il 25 di Novembre….poi ci sarà tempo per pulirle, eventualmente spaccaarle se serviranno per i cesti, e poi legarle per bene in mazzi in attesa di usarle per la bisogna…