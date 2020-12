Il supporto alle battaglie delle donne è questione di civiltà, di conquiste sociali, di diritti.

Nel settembre 2018 tenemmo una serata di “Borgo e’ Bellezza”, da me ideata, per raccontare la storia della donna dall’Ottocento ad oggi, con particolare attenzione alle battaglie per la parità di genere dagli anni ’60 ai giorni nostri.

Prima la legge sul divorzio, poi quella sul diritto di famiglia dove la donna è equiparata all’uomo, la legge sull’aborto, l’abolizione del delitto d’onore, lo stupro che da reato contro la morale diventa reato contro la persona.

Grazie a questi cinque pilastri, che sono conquiste dei soli, ultimi, 50 anni, si sono poste le basi per la parità dei sessi, che comunque ha sempre oggi molti passi da compiere in termini concreti.

Il tema dell’aborto, poi, ha raggiunto solo di recente la piena possibilità di scelta in totale sicurezza da parte della donna, grazie alla pillola RU486. Siamo uno stato laico e democratico, dove è giusto che vi sia la possibilità di scelta. Ognuno per sé decide: se si è contrari all’aborto non lo si applica, ma non si può pensare di imporre la propria visione agli altri con il tornare su leggi che nessuna persona di buonsenso si sognerebbe di mettere più in discussione.

Leggere perciò che nel 2020 a Lucca, il gruppo di Fratelli d’Italia, chiede al sindaco di contrastare la RU486, ci mostra uno spaccatto reazionario, che vorrebbe mettere in discussione lo spirito di conquiste sociali determinanti. Questa pillola rispetto ai metodi abortivi tradizionali, non rende indispensabile da un punto di vista clinico l’ospedalizzazione, e ha il vantaggio di non richiedere un intervento chirurgico.