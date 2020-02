Il suo umano l’ha abbandonata perché troppo “affezionata”: ora questa cagnolina è riuscita a trovare una nuova famiglia

Di solito, chi decide di far entrare nella propria vita un animale domestico è perché prova una grande gioia nel prendersene cura e nel dare e ricevere quell’amore infinito che caratterizza un simile rapporto. Prendiamo l’amore di un cane, ad esempio: ti ripagherà con affetto e lealtà ogni giorno della tua vita. Solitamente, è proprio questo che molte persone cercano in un animale domestico. Eppure, un uomo in particolare ha deciso che tutto quell’affetto per lui era decisamente troppo: dopo aver adottato una dolce cagnolina di nome Jubilee , se ne è disfatto poco dopo, poiché stanco di averla sempre tra i piedi.

L’uomo si è recato al rifugio più vicino e ha consegnato la cagnolina spiegando che il problema non era di certo il fatto che l’animale fosse aggressivo…ma che non lo lasciasse un minuto da solo! In realtà, il padrone di Jubilee aveva avuto anche altri problemi con la sua cagnolina: nel giro di un anno, l’animale gli aveva mordicchiato tutto il divano, i battiscopa, i cuscini e tantissime altre cose. Il suo padrone non aveva fatto granché per addestrare Jubilee ed una tale negligenza gli è costata cara.