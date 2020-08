il SUGO DI PESCE SEMPLICE

Pulite le cozze e mettetele in una padella ad aprirsi con aglio, peperoncino, mezzo bicchiere di vino bianco buono.

Quando le cozze sono aperte togliete dal fuoco, eliminate i gusci tenendo le cozze da parte e filtrate il brodo che hanno fatto.

Pulite i totali e tagliateli fini, sgusciate i gamberoni, togliete il filo interno, tritate un pò di tonno di buona qualità.

Tritate una manciata di prezzemolo con uno spicchio d’aglio e fate insaporire due giri d’olio in un tegame col trito, unite i totani, e fateli rosolare un minuto, aggiungete una manciata di pomodorini Piccadilly, sale e pepe e cuocete dieci minuti unendo il liquido delle cozze, mettete il tonno e i gamberoni e cuocete non più di tre minuti, unite anche le cozze fate ritirare un pò il sugo ma ci deve rimanere un pò di liquido per far finire di cuocere gnocchetti, tagliatelle, o la pasta che più vo piace.

FONTE EZIO LUCCHESI