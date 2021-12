il sommo poeta diventa contemporaneo

Arte: #DantePop di Sandra Rigali nella Sala delle Grasce, il sommo poeta diventa contemporaneo

Inaugurazione sabato 11 dicembre alle ore 18.30

Dante Icona Pop. È il messaggio che ci lancia Sandra Rigali con la sua mostra personale #DantePOP a cura di Nag Art Gallery co-organizzata dal Comune di Pietrasanta in occasione dell’anniversario dei 700 anni dalla morte del poeta. L’inaugurazione dell’esposizione è in agenda per sabato 11 dicembre alle 18.30 nella Sala delle Grasce al Centro Culturale Luigi Russo con la partecipazione del Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti. La mostra, che ci accompagnerà per tutto il periodo natalizio dall’11 dicembre al 9 gennaio 2022, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 e sabato e domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 (Ingresso gratuito. E’ necessario esibire Green Pass per accedere agli spazi espositivi).

E non può che essere “Popular” il grande narratore della vita terrena e di quella ultraterrena. Dante è “l’influencer” dei suoi contemporanei e il punto di riferimento letterario dei posteri. Il Sommo Poeta nei dipinti a tecnica mista della Rigali non esita a presentarsi in maniera sorprendente e in varie declinazioni. Eccolo stampato in una serigrafia stile Andy Warhol; lo ritroviamo poi di punto in bianco sbattuto sulla prima pagina dei quotidiani o sulle copertine di tutti i giornali come un personaggio dello star system oppure protagonista del mondo social con il moderno ”inferno dantesco” con l’hastag #iosonodante. I versi del poeta diventano canzoni e le sue donne novelle modelle di servizi di moda. Un lavoro aperto quello dell’artista sotto il segno dei principali mezzi di comunicazione moderni e che spazia sul piano geografico, poetico, artistico e psicologico fino a toccare i grandi temi sociali e i protagonisti del nostro tempo.

