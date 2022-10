IL SOLO RADDRIZZAMENTO DEL MURO DI CINTA DI VILLA BOTTINI POTREBBE NON METTERLO IN SICUREZZA!

Ieri 27 Ottobre a Villa Bottini ha avuto luogo la Commissione lavori pubblici del Comune di Lucca sulla questione del possibile taglio dei cinque grandi lecci presenti nel parco della villa. Come Europa Verde – Verdi Lucca eravamo presenti per sostenere l’intervento dell’architetto Claudio Pardini Cattani e della biologa Arianna Chines, con cui collaboriamo da mesi, in merito all’opportunità di una più lungimirante gestione del verde urbano e alla possibilità dell’utilizzo di tecniche di restauro che salverebbero sia il muro che i lecci. Interventi richiesti formalmente dal Consigliere Bianucci che ha richiesto lo stesso sopralluogo della Commissione e clamorosamente negati dal Presidente di Commissione Marco Santi Guerrieri.

Durante la Commissione sono emersi tutti gli evidenti limiti dell’approccio usuale al verde urbano e alla gestione della città. Come prevedibile l’assessore Buchignani ha posto l’accento unicamente sulla questione della sicurezza del muro, tema giustamente centrale, ma che come spesso succede genera un atteggiamento di chiusura mentale che preclude il prendere in considerazione soluzioni migliori. Infatti, è stata questionata l’effettiva stabilità del muro data dai tiranti, che rischierebbero di favorire il crollo del muro verso l’interno del parco: questa presunta instabilità (non rilevata durante gli scorsi incontri con l’Amministrazione) renderebbe urgente l’intervento del taglio dei lecci per mettere in atto il raddrizzamento del muro. Ora, è piuttosto chiaro che il pericolo di crollo immediato non sussiste, altrimenti sarebbe stata necessaria una recinzione immediata dell’area, anche considerando l’inizio dei Comics con afflusso importante di persone. Nonostante ciò la nostra richiesta di sospendere il taglio dei lecci, ribadita dal Consigliere Raspini in Commissione, non è stata considerata.

Francamente, ci pare che queste dinamiche indichino che si vuole come al solito agire col paraocchi, optando per la strada che sembra più semplice, in questo caso la logica antropocentrica del taglio della pianta appena si manifesta un conflitto con un manufatto umano, che però è ben lungi dall’essere la migliore, sotto tutti i punti di vista, anche sotto quello della SICUREZZA IMMEDIATA DEL MURO. Infatti, se avessero fatto parlare gli esperti presenti in loco, sarebbero emerse importanti criticità sullo stesso intervento di raddrizzamento del muro approvato dalla Soprintendenza. Infatti, come emerge dalle considerazioni dell’architetto Pardini Cattani, quello che si va a raddrizzare è un muro incoerente, composto di materiali variegati e deteriorati, che si tiene in piedi per inerzia, e la stessa sollecitazione dovuta agli argani necessari per il raddrizzamento potrebbe definitivamente minarne la stabilità, rendendolo suscettibile al crollo anche a seguito di una scossa sismica di lieve entità. Molto meglio sarebbe, appunto, smontarlo e rimontarlo con tecniche costruttive adeguate a distanza di 30 cm per ridare spazio anche ai lecci, ma su questo la chiusura della Soprintendenza e dell’Amministrazione sembra ormai essere totale, ancorate come sono a schemi mentali antropocentrici e obsoleti.

Ecco perché ci siamo imbavagliati e abbiamo portato via i cartelli con i nomi pucciniani con cui avevamo battezzato i lecci: inutile presenziare ad una Commissione farsa in cui l’apertura mentale non trova posto. Sia ben chiaro che non ci arrendiamo: finchè i lecci sono in piedi, sopravvive anche la possibilità di una gestione più lungimirante ed ecologica del verde urbano, un opzione alla quale non si può più rinunciare.

Lunga vita a Boheme, Tosca, Madama Butterfly, Fanciulla del West, Turandot!

Luca Fidia Pardini

Co-portavoce Europa Verde – Verdi Lucca