Il soffione.

“Soffiare sul fiore maturo, quando ha l’aspetto di una palla di lanugine, era ritenuto quasi come sfogliare la margherita: se si riesce a far volar via tutti i semi in un soffio solo, allora la persona che amiamo ci ama a sua volta. Prima di soffiare si può anche esprimere un desiderio, che il vento porterà lontano e che avrà più possibilità di avverarsi quanta meno lanugine rimarrà sullo stelo.” (Giuseppe Maffeis)

C’è una piantina, amica dei prati, dei greppi e delle vigne che porta un fiore giallo simile al Sole, che poi diventa un soffione sferico simile alla Luna: Il Tarassaco.

E’ una delle erbe commestibili più comuni,ed utilizzate anche nei giochi dei bimbi e dei ragazzi che si divertono a soffiare le sfere spargendo nell’aria tutti i semi; anche il fusto lineare e cavo era un tempo adoperato come simpatico e improvvisato strumento musicale a fiato.