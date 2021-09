Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in questo contesto rappresenta un anello fondamentale per l’intervento su terreno impervio ed in ogni occasione dove si richiedono risorse specializzate ed altamente formate per affrontare situazioni di emergenza. In Toscana i soccorritori alpini sono attivi su vari settori, sia quotidianamente che in occasione di calamità naturali e la loro formazione è oggetto di continue verifiche al fine di mantenere un elevato standard operativo.