IL SOCCORSO ALPINO IMPEGNATO IN DUE INTERVENTI

I tecnici della Stazione Monte Amiata sono intervenuti sulle pendici del monte per un giovane biker ferito a seguito di una caduta.

Una volta raggiunto e stabilizzato è stato trasportato in un punto aperto dove l’Elisoccorso Pegaso 1 ha potuto effettuare il recupero per l’ospedalizzazione.